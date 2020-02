Erschreckende Nachrichten aus Los Angeles! Pop Smoke, ein aufstrebender Rapper aus den USA, arbeitete während seiner kurzen Karriere schon mit Rap-Kollegen wie Travis Scott (28) und Quavo (28) an gemeinsamen Songs. Im Juli 2019 hatte er sein erstes Album veröffentlicht und wollte damit voll durchstarten. Nun müssen seine Fans, Freunde und Angehörigen einen schweren Verlust hinnehmen: Pop Smoke ist am 19. Februar in seinem Zuhause erschossen worden!

Wie TMZ berichtet, sei der 20-Jährige am Mittwochmorgen von zwei maskierten Einbrechern in seinem Haus in den Hollywood Hills überfallen und lebensbedrohlich angeschossen worden. Dem Magazin zufolge wurde der Musiker unmittelbar nach der Attacke ins Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag. Die Täter waren zu Fuß geflohen. In welcher Beziehung sie zu Pop Smoke standen, ist bislang noch unklar.

Im Januar hatte der Entertainer mit seiner Festnahme am John F. Kennedy International Airport in New York Negativ-Schlagzeilen gemacht. Pop Smoke wurde beschuldigt, ein gestohlenes Fahrzeug über die Staatsgrenze geschmuggelt zu haben. Bashar Barakah Jackson, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, pochte auf seine Unschuld und durfte noch am selben Tag gegen Kaution das Gefängnis verlassen.

