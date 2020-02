Sind aufgespritzte Lippen wirklich so ein K.O.-Kriterium für Sebastian Preuss (29)? Der Bachelor hatte im Rahmen der gefürchteten Homedates auch Leah Marie Kruse und Familie einen Besuch abstatten dürfen. Später kam es auf der Couch sogar zu einem ausgiebigen Geknutsche. Dennoch hatten den Rosenkavalier die künstlich vergrößerten Lippen der Blondine gestört, gab er später zu Protokoll. Ob der Beauty-Eingriff am Ende ausschlaggebend war? Denn Basti verpasste Leah in der Nacht der Rosen tatsächlich einen Korb!

"Die Entscheidung ist mir wirklich sehr schwergefallen", erklärte der Kickboxer – doch am Ende war er sich sicher: Zu Leah fühle er sich einfach nicht so hingezogen, wie zu den anderen Damen. Ob womöglich ihr Beauty-Eingriff der eigentliche Grund war, ließ er allerdings offen. Und was denkt die 23-Jährige darüber? "Ich bin einfach traurig, weil ich hätte ihn gerne weiter kennengelernt. Ich hätte ihn gerne näher kennengelernt und ich wäre ihm gerne nähergekommen", gab sie ehrlich zu.

In Folge sieben hatte zuvor auch Natali Vrtkovska ihre Koffer packen müssen – sogar vor dem Treffen mit Freunden und Familie in Deutschland. Bei einem Einzelgespräch hatte Basti gespürt, dass der Funke nicht so recht überspringen wollte: "Also wir haben so etwas Stotterndes zwischen uns und ich komme damit nicht weiter", stellte er fest.

Sendehinweis: Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

TVNOW Sebastian Preuss und Leah während ihres Home-Dates bei "Der Bachelor"

Anzeige

Instagram / lmk1 Leah Marie Kruse, Reality-TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / natalivrt Natali Vrtkovska, "Der Bachelor"-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de