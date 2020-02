Steht Philipp Kalisch etwa gar nicht auf Frauen? Der Düsseldorfer kommt im Big Brother-Haus seinen Bewohnerinnen immer näher. Nach anfänglichen Zärtlichkeiten mit Maria Bell scheint es dem Düsseldorfer nun doch Michelle angetan zu haben. Doch kaum fiel der erste Kuss zwischen den beiden, könnte die Turtelei nun schon wieder ein jähes Ende finden: Ein Zuschauer behauptete jetzt, dass Philipp homosexuell sei!

Kurz nachdem die Glashaus-Bewohner sich "Gute Nacht" gesagt hatten und das Licht ausgegangen war, wurde Michelle vom großen Bruder in den Raum der Wahrheit zitiert. Dort wurden der Altenpflegerin User-Kommentare über die anderen Kandidaten gezeigt. Auch mit einem Post über Philipp wurde Michelle konfrontiert: "Phil treibt sich heimlich auf Apps und Gay-Seiten rum, aber er ist witzig. Ich mag ihn trotzdem", schrieb der Zuschauer. Michelles Reaktion? Sie lachte und klatsche sich in die Hände.

Doch was ist dran an dieser Behauptung? Nachdem sie den Raum der Wahrheit verlassen hatte, sprach die Bochumerin den Eventmanager direkt auf die Bewertung an. Phil nahm es jedoch gelassen und erklärte: "Ich muss ein bisschen lachen. Wer auch immer das geschrieben hat, muss mich verwechseln. Wenn ich schwul wäre, würde ich es sagen." Damit hatte sich für Michelle das Thema gegessen – sie sei einfach froh darüber, Philipp kennengelernt zu haben.

