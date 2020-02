Sind die Bachelor-Entscheidungen in dieser Staffel überhaupt nicht mehr vorhersehbar? In der Folge am Mittwoch standen für die Kandidatinnen die Homedates an und im Anschluss musste Sebastian Preuss (29) entscheiden, welche Single-Ladys er seiner eigenen Familie vorstellen möchte. Am Ende gab der Kickboxer Desiree Zurga, Wioleta Psiuk und Diana Kaloev eine Rose – was manche Zuschauer ziemlich überrascht haben dürfte!

Bastis Anziehung zu Diana und Wioleta war wohl für viele Fans der Kuppelshow schnell offensichtlich. Dass er am Ende Desiree weiterlassen würde, dürfte für das Publikum vor den Bildschirmen unerwartet gekommen sein. Der 29-Jährige hatte die Bayerin in den Episoden zuvor eher als "kleine Schwester" empfunden und demnach schien sie für einige längst auf der Abschussliste zu stehen. Jetzt mausert sie sich auf einmal zum Underdog – als einzige Rosenanwärterin, die noch nicht mit dem TV-Junggesellen geknutscht hat.

Das ist aber nicht der erste unberechenbar wirkende Entschluss: Linda Reschke hatte anfangs zu den unumstrittenen Favoritinnen gehört. Nach einem eher mauen Date, bei dem sich das Model nicht zu einem Kuss verführen lassen wollte, gab Basti Linda einen Korb. Stattdessen nahm er Natali Vrtkovska mit in die nächste Runde, wollte sie aber kurz vor den Homedates nicht mehr näher kennenlernen.

Sebastian Preuss, "Der Bachelor" 2020

Desiree Zurga

Linda Reschke

