Jetzt ist der Podcast-Trend sogar im Big Brother-Haus angekommen! Aktuell kommt man an den Audio-Talksendungen nicht mehr vorbei: Neben Promis wie Palina Rojinski (34) bringen nun sogar TV-Shows wie das Dschungelcamp oder Let's Dance ihre eigenen Versionen raus. Und auch beim großen Bruder hat man die Attraktivität des Hörformats offenbar erkannt: Ab sofort dürfen die Bewohner im Glashaus einen eigenen Podcast aufnehmen und über vergangene Geschehnisse quatschen.

Für die Debüt-Ausgabe durften sich in der Folge am vergangenen Mittwoch Mac Troy, Gina Beckmann und Cathleen Vogel vors Mikro setzen. Das Thema des ersten Podcasts: die Nominierungen vom vergangenen Montag! Vor allem die auf der Liste stehende Brünette konnte dort einmal ordentlich ihr Herz ausschütten. Nur der YouTuber Mac hatte offenbar keine Lust auf ein ernstes Gespräch: Er unterbrach die Mädels immer wieder mit lustigen Soundeffekten wie Lachen, Applaus oder Grillen-Zirpen. Gina machte das im Anschluss ziemlich wütend: "Ich konnte mich teilweise echt nicht richtig konzentrieren beim Reden, weil er mir damit immer ins Wort gefallen ist", lästerte die 19-Jährige im Sprechzimmer.

Bei den Blockhaus-Bewohnern kam die Podcast-Nachricht nicht ganz so gut an – schließlich dürfen sie sich nicht an dem Online-Talk beteiligen. Vor allem Rebecca Zöller brachte das auf die Palme, weil sie Cathleen unterstellte: "Die hat bestimmt im Podcast voll über uns gelästert. Das ist sicher, dass sie da gesagt hat, 'wie feige sind die denn einfach, wenn die mich nominieren'. Ich finde es unfair, dass wir nicht in einem Podcast unsere Meinung darüber vertreten können", ätzte sie.

Das Ergebnis können sich die Fans auf der Sat.1-Website reinziehen. Aber besteht da überhaupt Interesse? Im Netz wurde die Podcast-Neuerung jedenfalls recht kritisch diskutiert. "Sitzt da eigentlich irgendwo einer bei Sat.1 und überlegt sich täglich aufs Neue, mit was man den Zuschauer noch mehr langweilen kann? Jetzt auch noch sinnlose Podcasts von noch sinnloseren Bewohnern", lästerte ein Fan auf Twitter. Was haltet ihr von dem "Big Brother"-Hörtalk? Stimmt ab.

SAT.1 "Big Brother"-Bewohnerin Cathleen

SAT.1 Gina, "Big Brother"-Bewohnerin

SAT.1 Rebecca, "Big Brother"-Bewohnerin 2020

SAT.1 Mac, "Big Brother"-Bewohner 2020



