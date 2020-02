Am Montagabend wurde es bei Big Brother ernst: In der diesjährigen Staffel wurde zum allerersten Mal nominiert und es zeigte sich, welcher Bewohner wen tatsächlich mag und wer auf welchen Mitstreiter gut verzichten könnte. Fest steht, dass der Moment der Wahrheit die TV-Stars deutlich in Anspannung versetzt hat, vor allem die letztlich nominierten Kandidatinnen Cathleen Vogel und Mareike Müller. Aber wie sah das wohl bei den Zuschauern aus? Konnte der Showdown die Menschen vor der Flimmerkiste in den Bann ziehen?

DWDL veröffentlichte nun eine Zusammenfassung der Quoten des vergangenen Montagabends. Das Resultat fällt allerdings nicht zugunsten der Sat.1-Sendung aus: Lediglich 1,21 Millionen Personen sahen sich die Live-Nominierung im Rahmen des Container-Formats an, wobei davon knapp die Hälfte zu den 14- bis 49-Jährigen gehörte. Zum Vergleich: Eine Woche zuvor saßen stolze 400.000 Menschen mehr vor den Bildschirmen. Damit ist auch der Marktanteil von damals 11 Prozent auf 7,3 Prozent gesunken – und das trotz eines zusätzlichen, spannenden Matches.

Dieses Tief geht auch mit allgemein schlechteren Einschaltquoten einher: So erreichte die Tageszusammenfassung vor der Liveshow gerade noch 6,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Der bisherige Tiefstwert hatte bei rund einem Prozent mehr gelegen. Ob das aktuelle Inzest-Drama um Cathleen wohl wieder mehr Fernsehfans zum Hereinschauen bewegt?

