Kim Kardashians (39) beste Freundin Natalie Halcro schwelgt im Mutterglück! Im November 2019 verkündete das Model seine Schwangerschaft in den sozialen Netzwerken. Seitdem gibt die Reality-TV-Beauty ihren Fans immer wieder süße Baby-Updates und posierte zuletzt am Mittwoch mit ihrer runden Kugel im Netz. Dabei ist ihr Baby eigentlich schon längst auf der Welt! Bereits vor zwei Wochen wurde Natalie Mama!

Diese freudige Botschaft verkündete die brünette Beauty nun mit einem süßen Instagram-Post. Auf einem Foto stillt Natalie ihr Kind in einem Krankenhausbett und schreibt dazu: "Willkommen in der Welt, mein kleines Mädchen. Mein Herz ist erfüllt!" Damit verkündete die frischgebackene Mama nicht nur das Geschlecht ihres Sprösslings, sondern gab gleichzeitig auch bekannt, dass ihre Tochter Dove heißt und am 4. Februar das Licht der Welt erblickte!

Ob das Foto etwa mit zeitlichem Abstand zur Geburt aufgenommen wurde? Immerhin veröffentlichte Natalie das Bild erst 16 Tage nach der Entbindung und sieht darauf völlig makellos aus: Sie trägt perfektes Make-up und eine Wallemähne. Das verblüffte offenbar auch Khloe Kardashian (35): "Wie kannst du kurz darauf so perfekt aussehen? Wow, sie ist ein Engel! Gott segne euch beide." Khloes Schwester Kim war ebenfalls hin und weg von Dove: "Ich bin jetzt schon verliebt! Und du siehst so toll aus!"

Instagram / nataliehalcro Natalie Halcro im Februar 2020

Anzeige

Instagram / nataliehalcro Natalie Halcro im Januar 2018

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Februar 2020

Anzeige

Denkt ihr, dass das Foto von Natalie und ihrer Tochter kurz nach der Geburt aufgenommen wurde? Ja, das glaube ich schon. Nein, es wurde bestimmt erst viel später gemacht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de