Shirin Nikkhah-Shirazi steht kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes. Im vergangenen Oktober ging die ehemalige The Biggest Loser-Kandidatin mit einer wunderschönen Nachricht an die Öffentlichkeit: Sie und ihr Ehemann werden Eltern! Seitdem informiert die TV-Bekanntheit ihre Community im Netz fleißig über wichtige Etappen ihrer Schwangerschaft. Doch so langsam wird Shirin ungeduldig: Sie möchte ihre Tochter endlich im Arm halten!

Auf Instagram veröffentlichte die Dunkelhaarige ein neues Foto ihres angemalten und mittlerweile kugelrunden Babybauches und verriet, dass sie noch immer schwanger sei – sehr zu Shirins Freude jedoch nicht mehr lange: "Sechs Tage sind es nun nur noch und ich bin total aufgeregt. Noch macht unser Krümelchen keine Anstalten, wobei ich seit gestern wieder stärkere Senkwehen verspüre."

Schon jetzt macht der Publikumsliebling sich Gedanken darüber, wie er nach der Entbindung wieder in Form kommt. Shirin wolle auf jeden Sport in ihren Alltag integrieren – oder es zumindest versuchen. "Denn so viele meiner Freundinnen haben mir den Tipp gegeben, es auf mich zukommen zu lassen mit dem Sport", fügte die werdende Mama hinzu.

Instagram / shirin_thebiggestloser2018 Shirin Nikkhah-Shirazi im Januar 2020

Anzeige

Instagram / shirin_thebiggestloser2018 Shirin Nikkhah-Shirazi

Anzeige

Instagram / Shirin_thebiggestloser2018 "The Biggest Loser"-Finalistin Shirin im Juni 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de