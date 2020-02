Vom Underdog zur gefeierten Siegerin? Die Stunden sind gezählt, bis der Startschuss für die diesjährige Let's Dance-Staffel fällt – und die 14 Promikandidaten stecken längst in intensiven Vorbereitungen, damit in der Kennenlernshow auch möglichst jeder Move sitzt. Einer von ihnen wird in ein paar Monaten dann die Nachfolge von Vorjahressieger Pascal Hens (39) antreten, der sich vom unterschätzten "Außenseiter" zum strahlenden Tanztalent entwickelte. Ob das niederländische Model Loiza Lamers (25) dieses Jahr den gleichen Weg einschlagen kann?

Hier in Deutschland ist Loiza wohl noch keinem allzu breiten Publikum bekannt – in den Niederlanden ist sie aber längst ein gefeierter Star. Sie nahm 2015 an der Castingshow "Hollands Next Top Model" teil und sicherte sich glatt den Titel. Was sie in der Sendung lange erfolgreich geheim hielt: Sie wurde als Junge geboren und schloss im Alter von 18 Jahren ihre Geschlechtsumwandlung ab. Mit ihrem Sieg beim Format fiel der Startschuss für eine überaus erfolgreiche Karriere. Loiza zog bereits Jobs für die Marken Hunkemöller oder H&M und deren Kooperation mit Moschino an Land. 2019 saß die 25-Jährige dann sogar in der Jury für das TV-Highlight, durch das ihr selbst der Durchbruch gelang.

Vor ihrer neuen Aufgabe als Paar-Tänzerin hat Loiza zwar Respekt – bringt aber eine ordentliche Ladung Motivation mit: "Ich erwarte, dass die Trainingseinheiten hart werden, aber natürlich gehe ich mit voller Überzeugung da hinein. Aufgeben ist für mich keine Option", gab sie sich kämpferisch gegenüber RTL. Zusätzlich erschwerend: Neben den Tanzschritten muss sich die Schönheit aktuell auch noch Deutsch aneignen. "Im Moment mache ich einen Intensivkurs, um so gut wie möglich Deutsch sprechen zu lernen", plauderte sie weiter aus.

Instagram / loizalamers Loiza Lamers, Dezember 2019

Anzeige

Instagram / loizalamers Loiza Lamers, Model

Anzeige

Instagram / loizalamers Loiza Lamersim Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de