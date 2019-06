Evelyn Burdecki (30) outet sich als Pascal-Fan! Bei Let's Dance ging es am Freitagabend um die Wurst: Der große Showdown stand an! Die Finalisten Ella Endlich (34), Benjamin Piwko (39) und Pascal Hens (39) lieferten dafür noch mal so richtig auf dem Parkett ab. Letztendlich konnte der Handballer die Jury und Zuschauer am meisten von sich überzeugen und wurde zum "Dancing Star 2019" gekürt. Warum mit Pommes der richtige Mann gewonnen hat, erklärte jetzt Ex-Kandidatin Evelyn im Promiflash-Interview!

Im Gespräch nach der Show kam die Blondine aus dem Schwärmen nicht mehr heraus! "Alle drei waren meine Favoriten, die haben eine Mega-Leistung gebracht", stellte Evelyn vorab klar. "Aber ich muss sagen, der Pommes war für mich so irgendwie der Pommes von nebenan, so wie die Pommes mit Mayo und Ketchup von nebenan." Ah ja! Was die Ex-Bachelor-Kandidatin damit genau meint: "Er war sich auch nie siegessicher. Er ist ja einfach von Runde zu Runde gestolpert, hat mich sehr auch an mich erinnert." Pascal sei einfach authentisch und gar nicht oberflächlich. "Ich glaube, er wird jetzt auch nicht überall so rumprollen, dass er es gewonnen hat, sondern er wird es einfach mit Herz nehmen. Finde ich toll, ein sehr netter Mensch, der gewonnen hat."

Damit gab es am Final-Abend für Evelyn wohl direkt doppelten Grund zur Freude! Nicht nur, dass mit Pascal ihr Liebling gewonnen hat – auch sie selbst konnte einen echten Erfolg verbuchen. Nachdem sich ihr Tanzpartner Evgeny Vinokurov (28) vorm Finale den Finger gebrochen hatte, war zunächst unklar, ob er überhaupt ein letztes Mal mit der 30-Jährigen auftreten könne. Letztendlich biss er aber die Zähne zusammen und legte mit der Dschungelkönigin einen reibungslosen Tango auf die Fläche.

Getty Images Pascal Hens und Ekaterina Leonova

Getty Images Pascal Hens und Ekaterina Leonova, "Let's Dance"-Teilnehmer

Getty Images Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance"

