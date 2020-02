Kaia Gerber (18) könnte gar nicht stolzer auf ihre Mutter Cindy Crawford (54) sein! Die beiden haben eine ganz besondere Bindung: Sie sind nicht nur optisch leicht zu verwechseln, Kaia schlug auch beruflich denselben Weg wie das Supermodel der 90er-Jahre ein und läuft für zahlreiche Designer über den Catwalk. Cindy ist aber offenbar nicht nur das Vorbild der 18-Jährigen, sondern auch ihre beste Freundin. Daran erinnerte Kaia ihre Mutter nun zu ihrem Geburtstag!

In einer Instagram-Story veröffentlichte die Teenagerin am 20. Februar 2020 eine Reihe Fotos von dem Geburtstagskind. Unter anderem war auf einem zu sehen, wie sie als Kind mit Cindy für ein Bild posiert. Kaia überraschte ihre Mutter aber nicht nur mit den süßen Schnappschüssen, sondern auch mit rührenden Worten: "Happy Birthday an die Frau, die ich Glückspilz meine beste Freundin nennen darf. Ich liebe dich, Mom!"

Cindy freute sich offenbar sehr über die Glückwünsche ihrer Tochter. Sie setzte drei Kuss-Emojis unter den süßen Post und kommentierte: "Komm endlich nach Hause!" Wie ihre aktuellen Instagram-Beiträge zeigen, ist Kaia derzeit beruflich sehr eingespannt und jettet von einer Modenschau zu nächsten.

Instagram / kaiagerber Kaia Gerber und Cindy Crawford

Getty Images Kaia Gerber und Cindy Crawford im Mai 2015 in Anaheim

Instagram / kaiagerber Kaia Gerber im Februar 2020

