Ihr größter Fan sitzt bereits in der ersten Reihe! Heute wird es ernst bei Let's Dance: Mit der Kennenlernshow beginnt am Freitag die dreizehnte Staffel der beliebten Tanzsendung. Nun müssen die 14 Promi-Kandidaten zeigen, was in ihnen steckt. Unter den Hobby-Tänzern befindet sich auch Laura Müller (19). Ob sie die Zuschauer von sich überzeugen wird? Zur Unterstützung hat sie ihren Freund Michael Wendler (47) mit dabei im Studio – er hat bereits im Publikum Platz genommen und scheint die Aufmerksamkeit zu genießen!

Promiflash ist während der "Let's Dance"-Auftaktshow live vor Ort: Während des Warm-ups machte sich der Wendler auf dem Weg zu seinen Platz – er ging aber nicht direkt zu seinem Sitz, sondern lief noch einmal am Publikum vorbei und winkte den Zuschauern im Saal eifrig zu. Seine Extra-Runde wurde mit reichlich Applaus und Aufmerksamkeit belohnt. Dem Anlass entsprechend schmiss sich der "Egal"-Interpret ordentlich in Schale und zog sein schönstes Sakko an. Bei so viel Support kann für Tanzmaus Laura eigentlich nichts mehr schief gehen.

Der Wendler ist aber nicht der einzige Promi, der im Publikum sitzt. Auch Modedesigner Thomas Rath (53) hat sich nach Köln aufgemacht, um sich die Show zu anzugucken. Er war in der vergangenen Staffel selbst Teilnehmer der Show. Er tanzte mit Kathrin Menzinger (31) und belegte den elften Platz.

Getty Images Michael Wendler, Musiker

TVNOW / Stefan Gregorowius Laura Müllers "Let's Dance"-Look 2020

Getty Images Thomas Rath, Designer

