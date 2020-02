Ob sich Michael Wendler (47) wohl in den nächsten Wochen an diesen Anblick gewöhnen kann? Die Vorbereitungen zum heutigen Start der 13. Staffel von Let's Dance laufen auf Hochtouren. Auch Laura Müller (19), die Freundin des Schlagerstars, wird als eine der 14 Kandidaten mit einem professionellen Tänzer über das Tanzparkett schwofen. Ihr Mitstreiter Tijan Njie (28) gewährte den Fans jetzt einen kleinen Einblick in das Training der Promis – und dieser zeigt die 19-Jährige ziemlich innig mit einem anderen Mann!

In seiner Instagram-Story teilte der Schauspieler eine Momentaufnahme aus dem Tanzstudio. Die Aufnahme zeigt Laura eng umschlungen mit Nikita Kuzmin (22). Sie schmiegt sich an ihn, während er ihr angewinkeltes Bein auf Höhe seines Oberschenkels festhält. Der 22-jährige Tänzer ist in diesem Jahr zum ersten Mal in der Sendung mit von der Partie und begeisterte bereits 2019 das Publikum im italienischen Pendant der Show. Ob Michael bei diesen heißen Szenen eifersüchtig wird?

Zumindest das Playboy-Covergirl würde sich das wünschen. "Ich glaube, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn er jetzt zweimal hinguckt", verriet die Influencerin in einem Interview mit RTL. Generell sei ihr Partner aber nicht sonderlich misstrauisch.

Instagram / nikitakuzmin2 Nikita Kuzmin, Profi-Tänzer

Instagram / kathrin_menzinger Ein Teil des "Let's Dance"-Casts 2020

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im Februar 2020

