Cardi B (27) hat Ärger am Hals! Gerade erst musste sich der Ehemann der Rapperin mit der Polizei herumschlagen, denn Offset (28) war wegen vermeintlichen Waffenbesitzes verhaftet worden. Wenige Tage danach geriet der Musiker dann in eine Schlägerei. Nun soll Cardi selbst mit dem Gesetz in Konflikt geraten sein: Der Mutter einer kleinen Tochter wird vorgeworfen, eine weibliche Security-Mitarbeiterin angegriffen zu haben.

Wie TMZ berichtet, habe das Opfer Emani Ellis deshalb am Freitag Klage gegen die "I Like It"-Interpretin eingereicht. Laut der Gerichtsdokumente, die der Newsseite vorliegen, soll Cardi im Jahr 2018 die Sicherheitskraft ins Gesicht geschlagen und bespuckt haben. Außerdem habe sie die Afroamerikanerin mit rassistischen Äußerungen beleidigt. Das Opfer behauptet weiter, deshalb bis heute unter den körperlichen Verletzungen und einer dauerhaften Behinderung zu leiden.

Zu diesem Angriff soll es laut Emani gekommen sein, weil sie damals die 27-Jährige heimlich beim Verlassen einer Frauenarztpraxis fotografiert habe – Cardis Schwangerschaft sei zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht offiziell gewesen. Die Hit-Garantin selbst stritt die Tat via Twitter aber ab.

Getty Images Cardi B und Offset

Instagram / iamcardib Offset mit Cardi B und Töchterchen Kulture, Ostern 2019

Getty Images Cardi B im Januar 2020

