Dagi Bee (25) und Bibi Heinicke (27) zählen zu Deutschlands bekanntesten YouTubern. Vor einigen Jahren drehten die beiden regelmäßig Videos zusammen. Doch seit einiger Zeit haben sich die Blondinen nicht mehr gemeinsam im Web gezeigt. Zwischenzeitlich gab es immer wieder Vermutungen, dass die beiden möglicherweise Streit hätten. Doch nun räumt Dagi mit Gerüchten auf und verrät, warum sie keinen regelmäßigen Kontakt mehr zu Bibi pflegt.

In einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan von Dagi wissen, warum sie den Kontakt zu Bibi abgebrochen habe. Daraufhin antwortete sie scherzhaft: "Hab ich nicht, aber eins muss ich ihr lassen: In Sachen WhatsApp braucht sie echt Nachhilfe." Bibi hat auf die Äußerung bisher noch nicht reagiert. Dass sie so selten Zeit hat sich um ihre Nachrichten zu kümmern ist aber auch verständlich: Ihr kleiner Sohn Lio (1) hat das Laufen gelernt und beginnt derzeit die Welt zu entdecken. Zudem erwartet die 27-Jährige schon im Frühjahr ihr zweites Kind.

Auch Dagis Fans würden sich sehnsüchtig über Nachwuchs freuen. Immer wieder kommen Vermutungen auf, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann Eugen (25) ein Kind erwarte. Doch bisher dementierte sie stets die Schwangerschaftsgerüchte, so auch in ihrer aktuellen Social Media-Story.

Getty Images Bibi Heinicke im Juni 2016 in Köln

Anzeige

Getty Images Dagi Bee im Dezember 2019 in Bochum

Anzeige

ActionPress Bibi Claßen bei "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell mit Kai Pflaume", 2019

Anzeige

Denkt ihr, dass man die beiden bald wieder zusammen sieht? Ja bestimmt. Nein, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de