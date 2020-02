Sie kämpft sich zurück ins Rampenlicht! Demi Lovato (27) hat eine schwere Zeit hinter sich: 2018 wurde die Sängerin wegen einer beinahe tödlichen Drogen-Überdosis in die Notaufnahme eines Krankenhauses eingeliefert. Daraufhin bangten Familie, Freunde und Fans um das Leben der 27-Jährigen. Jetzt geht es der Musikerin wieder besser – und sie legte einen emotionalen Auftritt bei den Grammys hin. In einem Interview offenbarte Demi jetzt offen und ehrlich den Grund für ihre damaligen Zusammenbruch.

Zu dem Zeitpunkt hatte die Sängerin eine schwere Essstörung und diese habe letztlich zu der Überdosis geführt. Das verriet Demi kürzlich in dem Podcast Pretty Big Deal. "Ich bin es leid, mich durch Workouts und harte Diäten zu kämpfen. Ich dachte die ganze Zeit, ich hätte mich von meiner Essstörung befreit, während ich eigentlich noch ganz tief drin steckte", sagte sie darin. Jahrlang kämpfte der ehemalige Disney-Star mit seiner Figur, um den Meinungen von außen gerecht zu werden. Das habe schließlich zu dem Zusammenbruch geführt. In den vergangenen Jahren habe sie "eine Lüge gelebt" und der Welt vorgegaukelt, "glücklich mit sich selbst" zu sein, obwohl sie dies gar nicht war, so Demi.

Mit Hilfe einer Therapie hat die Sängerin ihre Probleme jetzt in den Griff bekommen. Aktuell kann sie sich über eine besondere, neue Aufgabe freuen: Ab 6. April können sich die Fans auf der Online-Plattform Quibi zehn Episoden von "Pillow Talk With Demi Lovato" ansehen. Dabei handelt es sich um eine Talkshow mit der dunkelhaarigen Schönheit, in der sie mit Star-Gästen plaudern wird.

MEGA Sängerin Demi Lovato im Februar 2020

MEGA Sängerin Demi Lovato im November 2018

Xavier Collin/Image Press Agency Sängerin Demi Lovato im Oktober 2018

