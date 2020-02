Auch Daniela Katzenberger (33) und Lucas Cordalis (52) sind in Karnevalsstimmung! Obwohl das TV-Paar auf Mallorca lebt, lässt es sich die fünfte Jahreszeit keinesfalls entgehen. Und offenbar haben sich die beiden in diesem Jahr sogar besonders viele Gedanken um ihre Verkleidung gemacht – ist sie vielleicht sogar die originellste überhaupt? Immerhin dürfte Dani und Lucas' Partnerkostüm nun wirklich nicht häufig unter all den Jecken zu finden sein.

Ein Video sowie ein Schnappschuss bei Instagram zeigen: Daniela hat sich unverkennbar als der legendäre Maler und TV-Moderator Bob Ross verkleidet. Dafür hat sich die Blondine eine wilde, braune Lockenperücke aufgesetzt und Bobs charakteristischen Bart angeklebt. Abgerundet wird ihre Aufmachung aber erst durch Ehemann Lucas, denn der Sänger stellt ein Gemälde der Künstlerlegende dar.

Auch im vergangenen Jahr hatte die Katze bereits echte Faschingsfreude bewiesen! Allerdings war sie 2019 in eine etwas weniger fantasievolle Kostümierung geschlüpft: Während Töchterchen Sophia (4) als Prinzessin verzauberte, ging die 33-Jährige als Schweinchen.

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger als Gemälde und Bob Ross

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia

