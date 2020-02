Daniela Katzenberger (33) probiert sich beautytechnisch immer wieder gerne aus. Eigentlich kennt man die Reality-Lady mit ellenlanger, platinblonder Haarpracht – und dank diesem Look erreichte die Katze schließlich Kultstatus. Doch ab und zu hat sie auch Lust auf einen ganz anderen Look. Um herauszufinden, ob ihr ebenso eine andere Haarfarbe steht, probierte Dani immer wieder mal Perücken aus. Jetzt steckte die Wahl-Mallorquinerin damit sogar ihr Töchterchen Sophia an.

Auf Instagram postete Daniela einen Schnappschuss von sich und ihrem Spross. Darauf verkleidete sich das Mutter-Tochter-Gespann jeweils mit einer dunkelbraunen Perücke. Während Sophia den Look mit einer lässigen Kappe kombinierte, setzte ihre Mama auf ein glitzerndes Prinzessinnenkrönchen als Eyecatcher. Zu dem zuckersüßen Bild schrieb die Frau von Lucas Cordalis (52) passenderweise: "Perücken-Party!"

Beim Betrachten des Beitrags fällt aber noch ein weiteres Detail auf: Daniela stellte die Kommentarfunktion für den Post ab. Warum sie sich dazu immer mal wieder entschließt, verriet die Kultblondine im November 2019 im Promiflash-Interview: "Ich schalte eigentlich immer die Kommentare aus, wenn ich keine möchte. Also nicht, weil ich Angst vor einem Shitstorm habe, sondern, weil ich dann einfach genug habe von Kommentaren." Das ist besonders dann der Fall, wenn sich Dani mit ihrer Tochter im Netz zeigt.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-Star

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis

Anzeige

Getty Images Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis bei einer Spendengala in München 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de