Für Laura Müller (19) lief bei Let's Dance alles nach Plan! Am Freitagabend war es endlich so weit: Die 13. Staffel der beliebten Tanzshow ging an den Start. Neben Lili Paul-Roncalli (21), Ilka Bessin (48), Sabrina Setlur (46) und Co. wartete auch Michael Wendlers (47) Freundin gespannt ab, mit welchem Profitänzer sie sich durch die Sendung kämpfen wird. Tatsächlich wurde ihr heimlicher Wunsch wahr und sie bekam Show-Urgestein Christian Polanc (41) an ihre Seite! Laura verriet Promiflash nun, wie glücklich sie darüber ist!

Promiflash sprach gleich nach der Show mit der Schönheit. In dem Interview verriet sie, wie zufrieden sie mit ihrem Partner sei und erklärte: "Wenn man jemanden bekommt, den man nicht ganz so gut findet, dann macht das Tanzen auch nicht so Spaß." Wäre sie also enttäuscht gewesen, mit Nikita Kuzmin (22) zu tanzen? Immerhin standen der "Let's-Dance"-Neuling und Christian zuletzt als Lauras potenzielle Tanzlehrer zur Wahl. "Oh, ein bisschen schon, ich bin ehrlich", gab die 19-Jährige zu.

Moderator Daniel Hartwich (41) vermutete, dass Laura aus einem bestimmten Grund besonders gerne mit Christian tanzen möchte. Der Tänzer ist nämlich schon 41 Jahre alt und damit um einiges älter als die Ex-Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin. Genau wie deren Freund Michael! "Es ist ein Muster erkennbar", scherzte der Moderator deshalb in der Sendung.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Kathrin Menzinger und Lili Paul-Roncalli bei "Let's Dance" 2020

Getty Images Laura Müller, Christian Polanc, Nikita Kuzmin und und Sabrina Setlur bei "Let's Dance" 2020

Instagram / christianpolanc Christian Polanc beim Semper Opernball 2020

