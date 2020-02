Unter den diesjährigen Let's Dance-Kandidaten polarisiert wohl kaum eine so stark wie sie: Influencerin Laura Müller (19). Immerhin ist sie in den vergangenen Monaten vor allem wegen ihrer Beziehung zu Schlagerstar Michael Wendler (47) in den Schlagzeilen – und dieser ist stolze 28 Jahre älter als seine Freundin. Dieser Umstand war die perfekte Witzvorlage für Moderator Daniel Hartwich (41), der sich eine kleine Spitze gegen Laura nicht verkneifen konnte.

Nach den ersten Gruppentänzen wurden in der Auftaktfolge die Paarungen bekannt gegeben. Auf die Frage, wer ihr Wunschpartner sei, antwortete Laura: Christian Polanc (41). Hartwichs trockener Kommentar dazu: "Es ist ein Muster erkennbar." Christian ist mit 41 Jahren der älteste Tänzer unter den Profis und nur sechs Jahre jünger als der Wendler. Laura schien den Witz gar nicht lustig zu finden – sie machte ein zerknirschtes Gesicht. Auch die Miene ihres Partners Michael wirkte wie versteinert.

So oder so – Lauras Wunsch wurde erhört: Sie darf in den nächsten Wochen tatsächlich zusammen mit Christian die Show rocken. Wie fandet ihr den Witz von Daniel? Stimmt ab!

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller

Anzeige

Getty Images Daniel Hartwich, Moderator

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Christian Polanc, "Let's Dance"-Profi

Anzeige

Wie fandet ihr den Witz von Daniel Hartwich? Sehr witzig! Ich fand das nicht komisch! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de