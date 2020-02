Nanu, fehlt hier nicht etwas? Lena Gercke (31) und ihr Freund Dustin Schöne erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Diese tolle Nachricht verkündete die erste Germany's next Topmodel-Gewinnerin Mitte Januar: Mit einem Bild im Netz, auf dem sie ihre Baby-Kugel stolz in die Kamera streckt. Nun erfreute die Beauty ihre Fans mit einer neuen Aufnahme. Doch vom Babybauch ist darauf nicht mehr viel zu sehen...

Die Blondine befindet sich aktuell in Malibu und teilt auf Instagram fleißig Einblicke von ihrer Zeit in Kalifornien. "Erster Tag am Strand", schrieb Lena zu einem Bild von sich. Im schwarzen Schlauchkleid, Sonnenbrille, Ledertasche und Nagellack in derselben Farbe posiert sie lächelnd für die Kamera. Der lockere Schnitt des Dresses erlaubt jedoch kaum einen Blick auf Lenas eigentlich bereits runden Babybauch.

Die Fans der 31-Jährigen freuten sich trotzdem über das sommerliche Pic. "Du siehst so schön aus" oder "Heißes Babe", lauteten nur zwei der zahlreichen liebevollen Kommentare unter dem Beitrag. Andere wünschten sich aber auch ein neues Babybauch-Bild von der werdenden Mutter. Ihr auch? Stimmt ab.

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke und Dustin Schöne

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Februar 2020

Instagram / lenagercke Model Lena Gercke

