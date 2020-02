Hat ein Model Ewan McGregor (48) etwa den Kopf verdreht? Mit seinem Liebesleben sorgte der Schauspieler in der Vergangenheit für reichlich Aufruhr: 2017 erwischten Paparazzi den Vierfach-Vater beim Knutschen mit seiner "Fargo"-Kollegin Mary Elizabeth Winstead (35). Kurz darauf verließ Ewan seine Ehefrau Eve Mavrakis. Jetzt wurde der Star Wars-Held dabei beobachtet, wie er einigen Fashion Week-Models hinterherstarrte – und das aus einem ganz bestimmten Grund!

Für die neue Netflixserie "Simply Halston" schlüpfte Ewan in die Rolle eines Promi-Modedesigners. Aktuelle Bilder zeigen die Hollywood-Bekanntheit am Set in Manhattan: Mit schwarzem Trenchcoat, langer Mähne und Zigarette in der Hand lehnte der 48-Jährige an einer Hauswand und begutachtete die vorbeilaufenden Frauen. Wie Daily Mail berichtete, soll Ewan in der Szene auf der Suche nach Models gewesen sein, die seine neue Kollektion angemessen präsentieren können.

Die Netflix-Reihe basiert auf dem Buch "Simply Halston: The untold Story" von Steven Gaines. Die 1991 veröffentlichte Biografie handelt vom Leben des jungen Roy Halston Frowick, der aus dem Mittleren Westen der USA stammt, aus ärmlichen Verhältnissen kommt und sich in den 60er Jahren einen bekannten Namen in der damaligen Modebranche verschaffte.

Getty Images Ewan McGregor im Oktober 2019

Splash News Ewan McGregor im Februar 2020

Splash News Ewan McGregor am Set von "Simply Halston", Februar 2020

Splash News Ewan McGregor im Februar 2020

Splash News Ewan McGregor im Februar 2020



