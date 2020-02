Jenna Dewan (39) und ihr Steve Kazee (44) teilen ihr Glück mit ihren engsten Freunden! Ihrem ersten gemeinsamen Kindersegen setzen die Ex von Channing Tatum (39) und US-amerikanische Sänger vor wenigen Tagen die Krone auf: Das Paar, das seine Beziehung im Herbst 2018 öffentlich machte, verlobte sich kurz vor der Ankunft seines Sprösslings. Um diesen Meilenstein gebührend zu feiern, ging es für die Hochschwangere mit ihren Liebsten schick essen!

In ihrer Instagram-Story ließ Jenna ihre Follower an der Fete anlässlich ihrer in Zukunft bevorstehenden Hochzeit teilhaben. Besonders süß: Auf den Schnappschüssen wurde deutlich, dass die Film-Beauty keinen schöneren Abend hätte haben können. Daran war das Restaurant sicherlich nicht unbeteiligt: Das Lokal hatte die Speisekarte extra für die Braut in spe bedruckt: "Herzlichen Glückwunsch, Jenna", hieß es über der üppigen Auflistung von extravaganten Speisen.

Aber nicht nur die Gaststätte, sondern auch die Gäste der werdenden Mutter versüßten ihr den Abend offensichtlich sehr: "Das war so ein wunderschöner Abend. Ich wurde von den Mamas ausgeführt. Ich liebe euch, Ladys", bedankte sich die 39-Jährige. Wo der Bald-Bräutigam an dem Abend abgeblieben war, ließ Jenna unbeantwortet!

Getty Images Jenna Dewan, Schauspielerin

Instagram / jennadewan Jenna Dewans Post von ihrer Verlobungs-Party

Getty Images Steve Kazee, Schauspieler

