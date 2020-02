Vergangenes Wochenende musste Theresia Fischer (27) eine einschneidende Erfahrung machen: Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin wurde am Arm aus einem Hamburger Club gezogen! Eigentlich hatte sie als Mann verkleidet, entspannt Fasching feiern wollen. Doch ein harmloser Toilettengang wurde der Blondine zum Verhängnis. Weil sie die Männer-Toilette besuchte, ergriff die Security plötzlich drastische Maßnahmen! Gegenüber Promiflash schildert Theresia die Situation und erklärt, warum das Verhalten der Sicherheitsleute sie extrem wütend macht.

Da die Damen-Toilette in der Feier-Location überfüllt war, entschloss sich die einstige Promi Big Brother-Kandidatin, das Herren-Klo zu besuchen. "Als ich vor dem Spiegel stand, forderte mich ein Security-Mitarbeiter auf, die Toilette umgehend zu verlassen, weil ich eine Frau bin", erinnert sie sich und beschreibt, wie es weiterging: "Ich habe gesagt: 'Was soll das? Du weißt doch gar nicht, ob ich eine Frau oder ein Mann bin'." Dass der Sicherheitsmann ihr Geschlecht allein von ihrer Optik abhängig machte, enttäuscht Theresia. "Was ist, wenn ich mich transsexuell fühlen würde?", fragt sie sich gegenüber Promiflash.

Die Situation spitzte sich zu! Nach längerer Diskussion wurde Theresia von dem Herrn nach draußen gezogen. "Auch auf meine Bitte, mich loszulassen, ließ er mich nicht los. Er schleifte mich, während ich versuchte, mich zu wehren, nach draußen", schildert sie.

Dabei geht es Theresia jedoch nicht darum, dass sie sich in ihrem Stolz gekränkt fühlte. Die Influencerin kritisiert vor allem eines: "Es gibt auch in meinem Freundeskreis so viele Menschen, die transsexuell sind, die sich täglich mit solchen Situationen auseinandersetzen müssen und dermaßen denunziert werden, herabgesetzt werden – das ist etwas ganz, ganz Schlimmes." Es habe ihr weh getan, sich in diesem Moment in diese Menschen hineinzuversetzen.

privat Theresia Fischer an Karneval 2020 als Mann verkleidet

Anzeige

Getty Images Theresia Fischer im Rahmen der Berlin Fashion Week 2020

Anzeige

privat Theresia Fischer an Karneval 2020 als Mann verkleidet

Anzeige

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, Model



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de