Die Big Brother-Fans sind zunehmend genervt! Am vergangenen Montagabend versprach die große Live-Sendung, endlich frischen Wind in das wiederbelebte Kultformat zu bringen. Seit einigen Tagen sanken die Quoten der früher so beliebten Überwachungsshow nämlich ordentlich in den Keller. Ein Bereichswechsel und gleich zwei Rauswürfe sollten nun alles besser machen. Überzeugen konnten die verschärften Regeln allerdings nicht – die Zuschauer langweilten sich und dann passierte auch noch eine Live-Panne!

Schon vor, während und nach den Auszügen von Mareike Müller und Maria Bell beschwerten sich auf Twitter die Fans zunehmend darüber, dass immer wieder langweilige Zusammenschnitte und Rückblicke der vergangenen Tage gezeigt wurden. Als dann auch noch ein Versprechen nicht eingehalten werden konnte, reichte es vielen Fans endgültig: Eigentlich sollten den Bewohner nach den beiden Rauswürfen zum allerersten Mal das Gesamtranking der App-Bewertungen aller Kandidaten vorgesetzt werden. Somit hätten die 12 verbliebenen Show-Gesichter zum ersten Mal gesehen, wo sie in der Gesamtaufstellung stehen. Doch dazu kam es nicht: "Es tut mir so leid, liebe Zuschauer. Ich habe gerade gehört, wir haben leider keine Zeit mehr", entschuldigte sich Moderator Jochen (52) Schropp.

Auch in der darauffolgenden Late-Night-Show mit Jochen Bendel auf Sixx wurde das Ranking nicht gezeigt und offenbar auf die Tageszusammenfassung am Dienstag verwiesen. "Ich fühle mich als Zuschauer verarscht. Das ist unser Ranking. Stattdessen nutzt Sat.1 das auch noch als Cliffhanger", wettere ein Fan auf Twitter. Was sagt ihr zu der Panne? Stimmt ab.

