Jack Perry ist gut in Form und das zeigt er gern seinen Fans. Für ausgefallene Stunts muss er als Wrestler natürlich regelmäßig trainieren und das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen. Der Sohn von Riverdale-Star Luke Perry (✝52) präsentierte nun wieder einmal seine Muskeln im Netz und posierte dafür oben ohne. Doch neben seinem Sixpack fällt seinen zahlreichen Followern noch etwas anderes auf.

Der 22-Jährige, der als Wrestler unter dem Namen Jungle Boy kämpft, veröffentlichte auf Instagram ein Foto, auf dem er lässig mit offenen Haaren und nacktem Oberkörper zu sehen ist. Scheinbar frisch geduscht, blickt er lasziv in die Kamera und stellt dabei seinen Waschbrettbauch zur Schau. Den Nutzern fällt dabei besonders die Ähnlichkeit zu seinem verstorbenen Vater auf. "Du siehst aus wie dein Papa", heißt es von einem User in den Kommentaren. Vor allem der Blick des Wrestlers erinnere an den seines Vaters.

Luke war mit seiner Rolle als Dylan in der Serie Beverly Hills, 90210 bekannt geworden und galt in den 90er Jahren als der Mädchenschwarm schlechthin. Nun tritt sein Sohn offenbar in seine Fußstapfen und lässt die Herzen seiner weiblichen Fans höher schlagen.

Instagram / lemonperry Luke Perry mit seinen Kindern Jack und Sophie

Anzeige

Instagram / boy_myth_legend Jack Perry im Januar 2019

Anzeige

Instagram / boy_myth_legend Luke Perry mit seinem Sohn Jack früher

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de