Jack Perry steht endlich zu seiner Freundin! Bei dem Sohn des verstorbenen Beverly Hills, 90210-Stars Luke Perry (✝52) dürften die Frauen wohl Schlange stehen: Als Wrestler kann der 24-Jährige einen stahlharten Waschbrettbauch und einige Extra-Muckis vorweisen, die er nicht selten im Netz zur Schau stellt. Anfassen darf seinen Traumkörper jetzt allerdings nur noch eine Dame: Seine neue Freundin Anna Jay (22), mit der er sich jetzt erstmals als Pärchen zeigt!

Am Montag überraschte Jack seine Fans mit einem Liebes-Outing auf Instagram: Er teilte einen Schnappschuss, der ihn im Tarzan-Outfit sehr innig mit seiner Wrestling-Kollegin auf einem Parkplatz in Jacksonville zeigt. Die beiden küssen sich auf dem Bild leidenschaftlich, während der Sportler seiner Liebsten beherzt in den Hintern kneift! Mit dem Schnappschuss machen die Turteltauben ihre Beziehung endlich offiziell, nachdem bereits seit Wochen Liebesgerüchte um die zwei kursierten.

Dass der All-Elite-Wrestling-Star mit Anna sein großes Liebesglück gefunden hat, freut nicht nur ihn selbst, sondern auch seine Fans. Sie liken und kommentieren den Knutsch-Post zahlreich: "Bruder, du bist echt ein Gewinner!", gratuliert ihm ein Follower beispielsweise zu seiner neuen Beziehung.

Instagram / boy_myth_legend Wrestler Jack Perry

Instagram / annajay____ Anna Jay, Wrestlerin

Getty Images Jack Perry, 2019

