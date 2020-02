Chethrin Schulze (27) genießt ihr Liebesglück! Im vergangenen Sommer hatte die ehemalige Love Island-Kandidatin ihrer Community mitgeteilt, dass ihr noch recht frische Beziehung zu Marco Mirwald vorbei sei. Sie seien jedoch weiterhin miteinander befreundet. Im Netz deutete die Reality-Darstellerin aber zuletzt an, wieder an den Sauerländer vergeben zu sein. Und tatsächlich: Chethrin und Marco genießen aktuell einen romantischen Urlaub zusammen!

Via Instagram teilen die zwei Turteltauben seit wenigen Tagen immer wieder Fotos und Videos von ihrer Reise nach Mexiko: Unter strahlend blauem Himmel genießen sie die traumhafte Kulisse aus Palmen und Meer, brutzeln in der Sonne und entspannen am Abend beim gemeinsamen Dinner. Am Dienstag veröffentlichte Marco zudem ein Foto, das ihn überglücklich mit Chethrin zeigt: "Ein wunderschöner Urlaub", schrieb der Bartträger dazu.

Vergangenen Dezember hatte die 27-Jährige beteuert, nach der Trennung noch nicht wieder bereit für einen Mann zu sein. "Ich habe derzeit noch kein Interesse, jemanden kennenzulernen oder Dates zu haben!", teilte sie ihren Instagram-Followern mit. Scheint, als hätte sich dieses Problem nun gelöst.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / chethrin_official Marco Mirwald und Chethrin Schulze

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im Urlaub in Mexiko

