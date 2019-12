Hat Chethrin Schulze (27) mittlerweile wieder Dates mit anderen Männern? So ganz dürften die Fans der selbst ernannten Love Island-Barbie nicht mehr durchblicken: Mal scheint das Liebes-Comeback mit Ex Marco in greifbare Nähe zu rücken. Dann wiederum will sie sich nicht festlegen und spricht davon, dass es zwischen ihr und dem Essener einfach nicht klappt. Trotz all der Verwirrung in Bezug auf Marco ist Chethrin eines aber immerhin klar: Aktive Partnersuche kommt für sie derzeit noch nicht infrage!

Bei einer Instagram-Fragerunde wollte ein Follower von der Blondine wissen, ob sie bereit für etwas Neues sei. Chethrins unmissverständliche Antwort: "Nein. Ich habe derzeit noch kein Interesse, jemanden kennenzulernen oder Dates zu haben." Allerdings will sie sich offenbar dem zufälligen Glück auch nicht verschließen: "Würde man jemanden treffen und es macht Boom, kann man es natürlich nicht verhindern, aber sowas passiert den wenigsten Menschen und ich bin so oder so ein merkwürdiger Mensch."

Ob sie inzwischen endgültig einen Schlussstrich unter der Liaison mit Marco gezogen hat, bleibt noch immer Chethrins gut gehütetes Geheimnis. Allerdings verriet die Promi Big Brother-Zweite, was sie vom Happy End abhält: "Ich habe teilweise mehr Temperament als eine Latina und wenn der Mann genauso viel Temperament hat wie ein Löwe, dann geht es nach hinten los. Da kann man sich drehen und wenden, besser wird's nicht", erklärte sie.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im November 2019

Instagram / marco_laviva Chethrin Schulze und Marco Mirwald im Juni 2019

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, TV-Bekanntheit

