Gisele Bündchen (39) schwebt noch immer im siebten Himmel! 2009 hatten das schöne Model und Football-Star Tom Brady (42) einander in einer romantischen Zeremonie die ewige Treue geschworen. Auf die Hochzeit folgten Sohnemann Benjamin (10) und Tochter Vivian (7). Am Mittwoch war die Eheschließung der Turteltauben auf den Tag genau elf Jahre her – und zu diesem besonderen Datum widmete Gisele ihrem Liebsten jetzt emotionale Worte!

Via Instagram veröffentlichte die Brasilianerin am Jahrestag ihrer Heirat ein altes Foto, das sie gemeinsam mit einem deutlich jüngeren Tom vor einer Hochzeitstorte zeigt. Zu dem Throwback-Schnappschuss verfasste Gisele ganz süß: "Ich kann nicht glauben, dass es elf Jahre her ist, dass wir diesen köstlichen Kuchen nach unserer Hochzeit verschlungen haben. Alles Gute zum Jubiläum, Liebe meines Lebens!" Die zweifache Mama bedankte sich weiter dafür, dass der Sportler ihr Leben so süß gemacht habe. "Ich liebe dich!", schrieb sie abschließend auf portugiesisch.

Doch Gisele und Tom sind nicht nur ein glückliches Ehepaar – sondern auch echte Fitness-Partner. Das bewies der Quarterback erst zuletzt mit einer Aufnahme, die die beiden gemeinsam im Gym zeigt. "Keine Pausen!", versicherte der 42-Jährige zu dem Bild.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Februar 2019

Instagram / gisele Tom Brady und Gisele Bündchen

Instagram / tombrady Tom Brady und Gisele Bündchen im Gym

