Familiäre Unterstützung für Bachelor Sebastian Preuss (29). Der muss aktuell einiges an Kritik über sich ergehen lassen. Neben seiner kriminellen Vergangenheit, die momentan erneut für zahlreiche Negativ-Schlagzeilen sorgt, sehen viele auch sein aktuelles Verhalten den Teilnehmerinnen der Kuppelshow gegenüber kritisch. Dem Kickbox-Weltmeister wird vorgeworfen, er sei oberflächlich und benehme sich wie ein Macho. Alles Quatsch, meint seine Mutter Conny, die für ihren Sohn einsteht!

"Jeder hat seine guten und schlechten Zeiten, aber da tut man ihm unheimlich unrecht", verteidigte sie Basti im Interview mit RTL. Sebastian würde sich nicht verstellen und zu seinen Entscheidungen als Bachelor stehen. Besonders nachdem er Kandidatin Linda nach deren Kuss-Verweigerung rausgeworfen und Teilnehmerin Leah wegen ihrer Schönheitseingriffe kritisiert hatte, brach eine Hass-Welle über ihm ein. Mama Conny ist über die Kritik an ihrem Sohn entsetzt: "Er wäre Sexist und ein Macho. Da fehlen dir teilweise die Worte." Sebastian würde stets nach seinem Bauchgefühl handeln und zu seiner Meinung stehen – auch im Bezug auf die Bachelor-Girls: “Ich kenne ihn gar nicht anders – er ist ehrlich, er ist direkt", erklärte sie.

Besonders ein Thema verfolgte den Maler in den vergangenen Tagen: Vor zehn Jahren soll er angeblich einen Mann mit einem lebendigen Schwan verprügelt haben. Gegenüber RTL stellte er klar, warum er damals den Vorfall vor Gericht auf seine Kappe genommen hat. "Ich habe noch nie ein Tier gequält. Das war völlig absurd. Ich saß damals in Untersuchungshaft und ich wollte nur noch raus und ich hatte damals vier Verfahren offen. Mein juristischer Beistand hat mir damals nahegelegt, alles einzuräumen", offenbarte er. Nur so kam er aus der U-Haft frei, konnte zurück zu seiner Familie und seine Ausbildung abschließen.

TVNOW Bachelor Sebastian Preuss

Getty Images Sebastian Preuss, Bachelor 2020

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, Bachelor 2020

