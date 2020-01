War Sebastian Preuss (29) wirklich in eine Schwan-Schlägerei verwickelt? Dass der aktuelle Bachelor eine schwierige Vergangenheit hinter sich hat, ist kein Geheimnis. Als Teenager saß er eine Zeit lang im Gefängnis – ein Thema, mit dem Sebastian offen umgeht. Seit einigen Tagen sorgt aber eine andere Story in den sozialen Medien für Wirbel. Demnach soll er jemanden mit einem lebendigen Schwan verprügelt haben. Jetzt nimmt Sebastian zu diesen Vorwürfen Stellung!

Der Zwischenfall habe an seinem 18. Geburtstag in München stattgefunden. Von den Anschuldigungen will der Kickboxer allerdings nichts wissen: "Es gab keine Zeugen, die Behauptungen sind falsch und absurd. Ich habe nie einem Tier etwas zuleide getan, ich bin mit Tieren aufgewachsen. Wie soll das auch gehen, so einen Schwan zu packen? Mir liegt jedenfalls das Wohl von Tieren sehr am Herzen", beteuert der TV-Junggeselle im RTL-Interview. Tatsächlich sei er an seinem 18. Geburtstag in einen Disput geraten – dabei soll er aber selbst angegriffen worden sein: "Mein Bruder war parallel da. Dessen Freunde hatten Streit mit jemandem, den Streit wollte ich schlichten. Der Streit ist eskaliert, als der Typ auf mich losgegangen ist. Ich hatte damals einen Schäferhund-Welpen, mit dem ich abgehauen bin", verteidigte sich Sebastian gegen die Vorwürfe.

In einem Statement gegenüber Promiflash erklärte eine RTL-Sprecherin, weshalb Sebastian trotz seiner Knast-Erfahrung der neue Bachelor geworden sei: "Natürlich haben wir uns mit der Vergangenheit von Sebastian auseinandergesetzt und sind vor allem unter Berücksichtigung seines positiven Wandels in den letzten Jahren zu dem Schluss gekommen, dass er wie jeder andere, der seine Verfehlungen der Vergangenheit bereut und eine Strafe verbüßt hat, eine zweite Chance verdient hat. Sebastian hat einen ungewöhnlichen Lebensweg und ist damit ein außergewöhnlicher Bachelor." Mittlerweile bereut der 29-Jährige seine Taten sehr und setzt sich aktiv dafür ein, junge Straftäter wieder auf den richtigen Weg zu bringen.

