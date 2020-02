Am Sonntag kommt es endlich zum lang ersehnten Showdown der TV-Giganten: Oliver Pocher (42) und Michael Wendler (47) bringen ihren Social-Media-Zoff live vor Millionen von Zuschauer endlich zu Ende! Dieses Medienspektakel möchte sich auch Michaels Mutter, Christine Tiggemann, nicht entgehen lassen. Die hat in einem Interview schon vermutet, wo die Schwächen ihres Sohnemanns liegen könnten. Jetzt hat auch Oli verraten, in welcher Hinsicht der Wendler definitiv besser performen wird!

Mit RTL hat Oli nun über die anstehende Live-Battle gesprochen. Eigentlich habe er noch nichts gefunden, in dem er Michael deutlich besser einschätze als sich selbst – bis auf folgende Dinge: "Im Peinlichkeitsfaktor hat er sicherlich leichte Vorteile, in allen Bereichen. Schminken kann er besser, den Bart färben, Kajal benutzen. Das sind sicherlich seine Stärken", vermutete der Mann von Amira M. Aly.

Dass es sich bei dem öffentlichen Streit um eine abgekartete Sache handeln soll und die Show schon lange im Voraus geplant war, dagegen wehrt sich Oli weiterhin vehement: "Das hat gar nichts mit Fake zu tun. Wenn man vom Fernsehen kommt und wir beide Fernsehen machen und in irgendeiner Art und Weise sagen 'Komm', jetzt lass uns das auch im Fernsehen zu Ende bringen', ist das ja klar", behauptete er.

Getty Images Oliver Pocher in Köln im August 2016

ActionPress/Revierfoto Michael Wendler, Schlagerstar

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

