Neuer Look für Lena Gercke (31)! Die erste Gewinnerin von Germany's next Topmodel beweist immer wieder ihr Gespür für Mode. Aktuell ist die Blondine schwanger und rockt dennoch ein Outfit nach dem anderen. Dabei braucht es auch ein bisschen Mut und Kreativität. So präsentierte Lena ihre wachsende Kugel jüngst in einem heißen, eng anliegenden Lederrock. Ihr neuester Look ist dagegen etwas leger – das zugehörige Kleidungsstück hat Lena sogar stibitzt.

In einem neuen Instagram-Beitrag zeigt sich die werdende Mama nun in einem etwas aufreizenderen Urlaubs-Look. Über ihren Bikini hat sich Lena ein weites Hemd geworfen. Seitlich ist ein appetitlicher Anblick ihres sexy Dekolletés sichtbar. Dazu trägt sie einen frechen Pferdeschwanz und eine coole Sonnenbrille. In dem zugehörigen Bildtext deutet die Moderatorin an, dass das schicke Herrenhemd aber gar nicht ihr gehört: "Sein Shirt gestohlen." Lena hat ihrem Liebsten Dustin Schöne also das Hemd gemopst, um ihren Babybauch etwas zu verhüllen.

Bei einem anderen Outfit, das Lena jüngst via Social Media zur Schau stellte, verschwand ihre heranwachsende Babykugel glatt komplett. In einem dunklen Schlauchkleid wirkte die TV-Beauty fast wie vor der Schwangerschaft.

Getty Images Lena Gercke bei einem Cartier-Event

Getty Images Dustin Schöne, Regisseur

Getty Images Model Lena Gercke

