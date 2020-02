Fast drei Wochen sitzen die diesjährigen Big Brother-Kandidaten nun schon aufeinander – und die vergangenen Tage hatten es wirklich in sich. Ob sich dadurch auch das Favoriten-Ranking der Promiflash-Fans verändert hat? Bis zuletzt war Profiboxer Denny Heidrich der absolute Leser-Spitzenreiter. Am kommenden Montag wird die Gunst der Zuschauer umso wichtiger: In der Live-Show werden die Kandidaten nominiert, die in der App am schlechtesten bewertet wurden. Für wen schlägt das Herz der Promiflash-Leser diese Woche?

Die Woche im Glashaus war ein Auf und Ab: Am vergangenen Montag musste nach Mareike Müllers Exit auch noch völlig überraschend Maria Bell den TV-Container verlassen. In einem unangekündigten Blitz-Voting hatte sie die wenigsten Anrufe der Zuschauer erhalten. Und auch sonst sorgten die Bewertungen der Fans für miese Stimmung im TV-Knast. Zum ersten Mal wurden nun auch die ehemaligen Blockhaus-Bewohner mit den Sternen und Kommentaren der Fans konfrontiert. Dabei erwischte es besonders Michelle im allerersten Gesamt-Ranking übel: Sie ist aktuell die unbeliebteste Kandidatin in der App!

Für die Promiflash-Fans sah das in Woche zwei noch anders aus: Sie fanden die inzwischen ausgeschiedene Mareike und Cathleen Vogel am unsympathischsten. Doch wie sieht es heute aus? Stimmt für euren "Big Brother"-Favoriten ab!

SAT.1 Denny Heidrich bei "Big Brother"

Anzeige

© SAT.1 "Big Brother"-Kandidatin Michelle

Anzeige

SAT.1 Mareike und Cathleen bei "Big Brother"

Anzeige

Wer ist diese Woche euer "Big Brother"-Liebling? Denny René Mac Philipp Cedric Pat Tim Cathleen Vanessa Michelle Rebecca Gina Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de