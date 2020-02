Wie kommt Laura Müller (19) bei ihren Mitstreitern an? Am vergangenen Freitag feierte Let's Dance seinen diesjährigen Auftakt mit der Kennenlern-Show und in diesem Jahr ist auch Laura Müller mit von der Partie. Wohl keine andere Kandidatin hat schon im Vorfeld so viel Aufmerksamkeit wie die blutjunge Freundin von Michael Wendler (47) bekommen. In den vergangenen Monaten musste sie so einige Negativ-Schlagzeilen und Seitenhiebe von Oliver Pocher (42) und Co. einstecken. Doch wirklich viel über sie als Privatperson ist eigentlich gar nicht bekannt: Promiflash hakte nach, wie ihre Tanzshow-Kollegen die polarisierende Neu-Prominente wahrgenommen haben!

Keine Frage, das Playboy-Model hatte es in letzter Zeit nicht wirklich leicht und dürfte mit so einigen Vorurteilen konfrontiert worden sein. Bei "Let's Dance" blieb ihr das offenbar erspart. "Wir sind super mit ihr klargekommen. Sie war überhaupt nicht zickig – gar nichts", beteuerte Lili Paul-Roncalli (21) im Promiflash-Interview nach der Show, die mit Tijan Njie (28) in Lauras Salsa-Gruppe tanzte. Sie sei komplett neutral an die Sache herangegangen und habe sich auf Anhieb bestens mit dem Show-Küken verstanden. Und auch Tijan war hellauf begeistert von ihrer Person: "Ganz, ganz, ganz liebes Mädchen. Also wirklich. Wir haben uns top verstanden. Wenn Leute so reden, dann können sie es gerne machen, aber ich nehme sie als einen wirklich warmherzigen Menschen wahr."

Und auch Profitänzerin Kathrin Menzinger (31) stellt klar: "Alle mögen sie. Wirklich. Wir sind jetzt schon innerhalb einer Woche zu einer echt coolen Crew zusammengewachsen." Und was sagt Laura selbst über die erste Zeit mit ihrer neuen "Let's Dance"-Familie? "Wir haben auf jeden Fall einen tollen Cast dieses Jahr. Ich verstehe mich mit ganz vielen und bin sehr zufrieden", schwärmte die 19-Jährige gegenüber Promiflash. "Wir verstehen uns alle ganz gut!"

