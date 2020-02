Klaudia Giez (23) plaudert aus dem GNTM-Nähkästchen! Der quirlige Rotschopf dürfte den Germany's next Topmodel-Fans bis heute im Gedächtnis geblieben sein: 2018 mischte Klaudia Heidi Klums (46) Model-Show ordentlich auf – mit ihrer verpeilten Art, ihrem außergewöhnlichen Stil und ihrem losen Mundwerk. Aber nicht nur die Zuschauer erinnern sich gerne an Klaudias Teilnahme vor zwei Jahren zurück, sondern auch sie selbst. Promiflash verriet sie nun ihren Lieblingsmoment in der damaligen Staffel – und der war bis jetzt ein gut gehütetes Geheimnis!

"Mein Lieblingsmoment ist ein Geheimnis, das jetzt rauskommen kann, glaube ich", startete Klaudia ihre Enthüllung. Während eines damaligen Drehs für ein TV-Magazin hatte die heute 23-Jährige ein wenig Zeit, die sie für ein ganz besonderes Anliegen nutzte: "Da bin ich kurz weggegangen von dem Team [...] und dann zu einem Fremden und meinte: 'Kann ich mal kurz an dein Telefon?'", gab sie im Promiflash-Interview zu. Der Passant hatte nichts dagegen einzuwenden und so konnte Klaudia ungestört im Netz surfen. "Und dann habe ich Instagram, Facebook und meine Presseartikel gecheckt!" Erst dann habe sie verstanden, dass sie wirklich ein Teil der erfolgreichen Casting-Sendung und von nun an keine Unbekannte mehr sei. "Das war schon ein besonderer Moment", schwärmte sie.

Eine gewagte Aktion! Schließlich ist die Handynutzung während der Dreharbeiten zum Format strengstens verboten. Eigentlich dürfen die Teilnehmerinnen gerade mal alle vier bis fünf Tage für ein paar Minuten ans Telefon. Mit ihrem Verstoß ist Klaudia aber nicht alleine: Abigail Odoom war Teilnehmerin in derselben Staffel und schmuggelte sogar ihr eigenes Smartphone mit ans Set, wie sie kürzlich in einem YouTube-Video gestand.

Theo Wargo / Getty Images Toni Dreher-Adenuga, Heidi Klum und Klaudia Giez bei der amfAR-Gala

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez im Dezember 2019

Instagram / abigailodm Abigail Odoom im Februar 2020

