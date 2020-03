Ben Affleck (47) und Jennifer Lopez (50) waren einst das Traumpaar in Hollywood. Die beiden wurden damals von der Presse liebevoll Bennifer getauft – doch das Liebesglück hielt nicht ewig. Vor 16 Jahren gaben die beiden ihre Trennung bekannt und seitdem ist bei ihnen viel passiert: Die Ex-Verlobten heirateten andere Partner, bekamen Kinder und ließen sich wieder scheiden. Nun verriet der Hollywood-Star, was er von seiner berühmten Ex-Freundin hält.

Erst kürzlich wurde in der New York Times ein Interview mit dem Schauspieler veröffentlicht. Der Journalist Brooks Barnes postete nun nicht verwendetes Material des Gespräches mit Ben Affleck auf Twitter. "Ich stehe regelmäßig in Kontakt mit ihr und ich respektiere sie sehr", plauderte der Oscar-Gewinner aus dem Nähkästchen. Er sei der Meinung, dass Jennifer für ihre letzte Rolle in dem Film "Hustlers" ebenfalls einen Goldjungen verdient hätte. "Wie toll ist es bitteschön, mit 50 den größten Film-Hit zu landen? Das ist so genial", sagte der 47-Jährige Familienvater im Interview.

Am Set des Films "Gigli" lernten sich die beiden 2002 kennen. Das Paar sorgte damals für Furore in den Medien und wurde von der Presse regelrecht belagert. "Es war völlig verrückt", gestand Jennifer Lopez bereits 2018 der InStyle.

