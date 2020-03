Könnte aus Laura Müller (19) bald Laura Norberg werden? Claudia Norberg (49) und Michael Wendler (47) sind so gut wie durch mit ihrer Scheidung. Nun ist der Weg für Michael fast frei, um mit seiner Laura den Bund fürs Leben erneut einzugehen. Der Schlagersänger hat bei seiner ersten Eheschließung seinen bürgerlichen Nachnamen Skowronek aufgegeben und stattdessen den Namen seiner Frau, Norberg, übernommen. Doch wird Laura im Fall einer Ehe auch Michaels Namen, also den Nachnamen seiner Ex übernehmen?

Die Gerüchteküche ist am Brodeln, dass der "Egal"-Interpret seiner Freundin schon bald einen Heiratsantrag machen könnte. Doch im Fall der Fälle sei Claudia eins besonders wichtig, wie sie jetzt gegenüber der Bild verriet: "Wenn wir geschieden sind und er eine neue Frau heiraten sollte, gegebenenfalls Laura Müller, wäre ich beiden äußerst dankbar, wenn Laura Müller nicht meinen Geburts- und Familiennamen annehmen würde." Auch ihr vor drei Jahren verstorbener Vater wäre darüber vermutlich nicht erfreut gewesen. Da Michael den Namen ihrer Familie tragen würde, hielte sie es für sehr unangemessen, wenn er diesen in Zukunft behalten würde.

Rechtlich wäre es möglich, dass Claudias Ex auch nach der Scheidung weiter Norberg heiße. „Aber Moral und Recht sind ja bekanntlich zwei Paar Schuhe. Es wäre daher eine Respektsbekundung von ihm meiner Familie gegenüber, es bitte nicht zu tun“, erklärte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im Januar 2020

Anzeige

ActionPress / Tatiana Back Claudia Norberg bei der "Sister Act"-Premiere in Oberhausen

Anzeige

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de