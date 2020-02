Heiratsanträge vor laufender Kamera scheinen aktuell voll im Trend zu liegen – wird jetzt der nächste folgen? Aktuell macht Laura Müller (19) gemeinsam mit Tanzpartner Christian Polanc (41) das Parkett bei Let's Dance unsicher. Dabei immer in ihrer Nähe: Lebensgefährte Michael Wendler (47) – der für seine Partnerin extra mit nach Deutschland gekommen ist, um sie vor Ort zu unterstützen. Doch führt der Schlagerstar womöglich noch mehr im Schilde? Angeblich plant er, vor seiner Laura auf die Knie zu gehen!

Bereits vergangene Woche fieberte der Wendler im Publikum mit, als die 19-Jährige zum ersten Mal auf der großen "Let's Dance"-Bühne ihr Können unter Beweis stellen musste. In den Pausen tauschte das Paar immer wieder verliebte Küsse – und am kommenden Freitag könnte es sogar noch einen Hauch romantischer werden: Wie Bild erfahren haben will, soll der "Egal"-Interpret seiner Freundin live im Studio einen Antrag machen.

Erst vor Kurzem war Michael in einem Interview mit RTL gefragt worden, wie er damit klarkomme, diesmal nicht selbst im Mittelpunkt zu stehen. "Ich bin so wahnsinnig stolz. Ich habe auch das Publikum erlebt. Ich unterstütze Laura mit meiner Anwesenheit. Ich mach das ganz gerne, auch wenn das ein ganz neues Aufgabenfeld für mich ist", lautete seine Antwort. Wenn er Laura im TV die Frage aller Frage stellt, hätte er die Aufmerksamkeit jedenfalls wieder auf seiner Seite...

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler im "Let's Dance"-Studio

ActionPress Laura Müller im September 2019 in Oberhausen

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler

