Sieht so das TV-Duell zwischen Michael Wendler (47) und Oliver Pocher (42) aus? Der Schlagerstar und der Komiker zoffen sich schon seit Wochen im Netz. Vor allem Oli scheint nicht genug davon zu bekommen, den "Egal"-Interpreten zu parodieren. Ihren Streit wollen die beiden heute Abend in einer großen Live-Show ein für alle Mal beenden – und das könnte ganz schön unangenehm werden: Die ersten Spiele aus dem TV-Duell sollen nämlich schon bekannt sein!

Wie Bild aus Insiderkreisen erfahren hat, gab es am Samstag bereits eine Generalprobe für den großen Showdown heute Abend. Dabei wurden auch ein paar der Spiele getestet, dieses Mal allerdings noch mit Michael- und Oli-Doubles. Demnach müssen sich die beiden Streithähne zum Beispiel bei einer Aufgabe gegenseitig Eier ins Gesicht schlagen. Der Clou: Drei von zehn Eiern sind roh, wer so eines abkriegt, bekommt Punktabzug.

Ein weiteres Spiel ist ganz klar eine Anspielung an das berühmte Pick-up-Video vom Wendler und seiner Freundin Laura (19). Oli und Michael müssen dabei einen Schwamm mit ihrem Kopf ausdrücken, um an einen Autoschlüssel zu kommen. Der Gewinner kann dann mit einem Mini-Auto wegfahren. Alle anderen Spiele hätten ein ähnliches Niveau, erklärte der Insider: "Sie sind alle ziemlich affig. Es ist aber noch nicht ganz klar, welche davon in der Live-Show dann auch wirklich gespielt werden."

