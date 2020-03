Wer wird am heutigen Abend als Sieger vom Platz gehen? Nach wochenlangen Sticheleien im Netz kommt es jetzt zum großen Duell zwischen Michael Wendler (47) und Oliver Pocher (42). In der TV-Sendung "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!" stehen sich die Streithähne erstmals persönlich gegenüber und treten in verschiedenen Wettkämpfen gegeneinander an. Dabei haben die Promiflash-Leser bereits im Vorfeld einen klaren Favoriten!

In einer Promiflash-Umfrage stellte sich die Mehrheit der Leser auf eine ganz bestimmte Seite der beiden Konkurrenten: Von den insgesamt 6.203 Stimmen abgegebenen Stimmen (Stand 1. März, 14:00 Uhr) sehen 5.690 Teilnehmer (91,7 Prozent) in Komiker Oliver den klaren Sieger des Duells. Im Gegensatz dazu stimmten nur magere 513 Personen (8,3 Prozent) für den Schlagersänger ab.

Im Studio vor Ort dürfte sich Olis Vorsprung allerdings nicht all zu deutlich bemerkbar machen. Die Konstellation der Zuschauer lag dem "Egal"-Interpreten besonders am Herzen: "Er war schon mal bei Schlag den Star und da war das Publikum fast durchweg gegen ihn", verriet sein Gegner. Bei der anstehenden Show einigten sich Oliver und der Wendler auf eine ausgeglichene Mischung: Es werden jeweils 100 Fans dabei sein!

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher als Michael Wendler verkleidet

Instagram / wendler.michael Michael Wendler im Februar 2020

Getty Images Oliver Pocher in Köln im August 2016

