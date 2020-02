Riccardo Simonetti (27) schießt mal wieder den Fashion-Vogel ab! Der erfolgreiche Blogger liebt es nicht nur, seine lange Wallemähne auf roten Teppichen gekonnt in Szene zu setzen. Der Kinderbuchautor hat auch eine Passion für hippe und ausgefallene Mode! Ob bunte Anzüge, freche Lack-Kombinationen oder ein Tüll-Cape – Riccardo sticht bei Events immer gerne aus der Masse heraus. Und auch während der Berlinale begeistert er mit seinem Modegeschmack – dieses Mal im ausgefallenen Feder-Fummel!

Auf der Place To B-Berlinale-Party am Samstag schlenderte Riccardo in einem auffälligen Look über den Red Carpet: Der 27-Jährige trug ein Oberteil, das ausschließlich aus feuerroten Federn und Glitzersteinen bestand und lediglich die Vorderseite seines Oberkörpers bedeckte. Woher er seine Inspiration für dieses coole Outfit hatte, verriet er Promiflash: "Das Motto ist heute Garten Eden und ich dachte mir, man wird bestimmt jede Menge falsche Schlangen sehen, man wird ein paar Adams sehen, man wird ein paar Evas sehen. Aber ich finde, im Garten Eden muss auch Platz für einen Paradiesvogel sein und deswegen dachte ich mir, ich trage Federn."

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Riccardo klamottentechnisch so für das Motto einer Veranstaltung ins Zeug legt. Ende November besuchte er zum bundesweiten Vorlesetag eine Kita und nahm dafür sein Buch "Raffi und sein pinkes Tutu" zur Hand, das Toleranz für die LGBTQI+-Gemeinde schaffen soll – Menschen mit unterschiedlichen Identitäten oder sexuellen Orientierungen. Dafür schmiss sich Riccardo selbst in ein pinkfarbenes Tutu.

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti auf Place To B Berlinale Party 2020

Anzeige

ActionPress / Christian Marquardt Riccardo Simonetti, Influencer und Autor

Anzeige

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti beim Vorlesetag in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de