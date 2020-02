Johnny Depp (56) stahl auf der Berlinale allen die Show! Am Donnerstag fiel der Startschuss für die internationalen Filmfestspiele in der deutschen Hauptstadt. Im Rahmen des Events feierte der Film "Minamata" seine Premiere, in dem auch der attraktive Hollywood-Star zu sehen ist. Zur Freude seiner Fans ließ Johnny sich die Erstaufführung am Freitag nicht entgehen und wurde deshalb zum Gesprächsthema auf der Berlinale!

Promiflash unterhielt sich mit mehreren Promi-Damen auf der BMW Bunte Festival Night über den 56-Jährige. Die schwärmten allesamt von dem großen schauspielerischen Talent des Filmstars. Chryssanthi Kavazi (31) erklärte: "Er ist einfach ein guter Schauspieler. Und ich glaube, das finden Menschen an ihm so gut, weil sie einfach seine Arbeit schätzen!" Ihre Kollegin Sila Sahin (34) würde sich selbst nicht als großen Fan bezeichnen, finde seine Arbeit aber ganz toll. Dem schloss sich auch Susan Sideropoulos (39) an: "Also ich finde ihn schon ziemlich, ziemlich cool. Aber ich würde mich jetzt nicht als krassen Fan bezeichnen."

Bei seiner Filmpremiere in Berlin konnte Johnny aber nicht nur durch mit seinem Schauspieltalent, sondern auch durch seinen Look überzeugen: Er war in einen eleganten schwarzen Anzug mit einer passenden Weste und einer schimmernden Krawatte gekleidet. Weiter aufwärts wurde es sogar noch stylisher: Der Schauspieler trug nicht nur silberne Ohrringe, ein lässiger Hut und eine getönte Sonnenbrille rundeten sein Outfit noch ab. Beim gekonnten Posieren für die Fotografen streckte er auch mal ganz neckisch die Zunge heraus.

Getty Images Johnny Depp auf der Berlinale im Februar 2020

Getty Images Johnny Depp bei der "Minamata"-Premiere in Berlin im Februar 2020

Getty Images Johnny Depp auf der Berlinale im Februar 2020

Getty Images Johnny Depp bei der "Minamata"-Premiere in Berlin im Februar 2020

Getty Images Johnny Depp auf der Berlinale im Februar 2020

Getty Images Johnny Depp auf der Berlinale im Februar 2020



