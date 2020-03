Annemarie Carpendale (42) kann von ihrem Sprössling nicht genug kriegen! Vor etwas über anderthalb Jahren wurden die Moderatorin und ihr Mann Wayne Carpendale (42) zum ersten Mal Eltern. Söhnchen Mads kam mit seinen jungen Jahren schon viel in der Welt herum. Anfang Februar ging es für die Familie nach Los Angeles. Vor einigen Tagen entspannte das Trio dann bei einer Auszeit auf Hawaii. Von dort aus teilte Annemarie jetzt auch einen niedlichen Schnappschuss mit dem kleinen Mads im Arm!

Vor traumhafter Kulisse am Strand drückte Mama Annemarie ihrem Nachwuchs einen dicken Schmatzer auf die Backe. Im Gegenzug erhielt auch die TV-Bekanntheit eine Kuscheleinheit von Mads mit Küsschen auf die Stirn. "Und ein Bussi für Mamma", kommentierte die Beauty ihre Bilderreihe via Instagram. Mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht genießt die 42-Jährige den besonderen Mutter-Sohn-Moment vor der untergehenden Sonne.

Mittlerweile sind die Carpendales mit jeder Menge schöner Erinnerungen im Gepäck wieder in ihrer Münchner Heimat angekommen. Doch die nächste Reise wird nicht lange auf sich warten lassen. "Es gibt so viel zu sehen", schrieb die ProSieben-Bekanntheit bereits unter einen älteren Schnappschuss ihres Aufenthalts in den Staaten.

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale mit Sohn Mads, Februar 2020

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale mit Sohn Mads, Februar 2020

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale und Sohn Mads im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de