Sie gehört zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen TV-Szene: Laura Osswald (37) machte sich einen Namen in diversen Serien und Soaps. So spielte sie unter anderem in erfolgreichen Formaten wie Verliebt in Berlin, Doctor's Diary und "Schulmädchen" mit. Doch in letzter Zeit ist es ruhig geworden um Laura. Die Beauty fokussierte sich auf ihr Leben in den Staaten und ihre kleine Tochter. Doch jetzt startet die Münchnerin ein großes Comeback, wie sie Promiflash verriet.

Tatsächlich steht Laura wieder vor der Kamera. "Ich durfte eine Folge 'München Mord', eine Folge 'Die Rosenheim Cops', die 100. Jubiläumsfolge 'Heldt' und eine kleine Rolle in einer neuen Amazon-Serie, über die ich aber noch nicht sprechen darf, drehen", offenbarte die Bayerin im Gespräch mit Promiflash. Doch das sind nicht ihre einzigen neuen Projekte – die junge Mama geht jetzt auch noch unter die Autoren. "Meine freie Zeit habe ich dazu genutzt, mein erstes Buch, ein Kochbuch namens 'Meal Prep für Mamis', zu schreiben und bin superstolz", erklärte die Blondine weiter. Es handelt von gesundem Essen für Kinder, das leicht vorzubereiten ist.

Lange müssen die Fans des TV-Lieblings auch nicht mehr auf das literarische Werk warten. "Meal Prep für Mamis" erscheint bereits am 4. März in den Läden. "Damit Mama (oder Papa) ein tolles Gericht in kurzer Zeit zubereiten können und ein bisschen mehr Zeit für einen selbst übrig bleibt", fasste Laura die Vorzüge ihres Buches zusammen.

Instagram / lauraosswald_official Laura Osswald, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / lauraosswald_official Laura Osswald

Anzeige

Instagram / lauraosswald_official Laura Osswald, Buch-Autorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de