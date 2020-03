So kümmert sich Jenna Dewan (39) um ihren wachsenden Babybauch! Die Schauspielerin und ihr Verlobter Steve Kazee (44) erwarten zurzeit ihr erstes gemeinsames Kind. Für die Ex-Frau von Channing Tatum (39) ist es bereits der zweite Familienzuwachs. Sie kennt sich beim Thema Schwangerschaften also schon aus. Und das beweist Jenna auch in ihrem neuesten Netz-Post: Sie zeigt, wie sie ihre Babykugel richtig pflegt.

Lange dürfte es wohl nicht mehr dauern, bis Jenna ihr Kleines in die Arme schließen kann. Die 39-Jährige trägt bereits einen ziemlich großen Babybauch vor sich her – und um den kümmert sich die werdende Mama natürlich sorgfältig. Auf Instagram teilte sie jetzt ein Bild, auf dem sie ihren Bauch mit einer Pflegemaske bedeckt. Damit will die Profitänzerin offenbar Dehnungsstreifen vorbeugen.

Wann ihr Baby genau zur Welt kommen soll und, ob Jenna und Steve sich auf ein Mädchen oder auf einen Jungen freuen können, ist noch nicht bekannt. Kurz vor ihrem gemeinsamen Babyglück wagten die beiden allerdings einen ganz anderen Schritt: Sie haben sich erst vor wenigen Tagen verlobt.

Instagram / jennadewan Jenna Dewans Babybauch mit einer Pflegemaske

imageSPACE / MEGA Schwangere Jenna Dewan in einem pinken, bodenlangen Kleid

Instagram / jennadewan Steve Kazee und die schwangere Jenna Dewan im Februar 2020

