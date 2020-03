Das Nervenkostüm bei einigen wird immer löchriger! Seit mittlerweile drei Wochen sitzen nun schon zwölf Kandidaten unter Dauerbeobachtung bei Big Brother fest. Mittlerweile werden die Gegebenheiten aber immer schwieriger. Neben einem starken Nikotin-Entzug einiger Bewohner müssen die Teilnehmer seit Kurzem auch mit einer mageren Lebensmittelration auskommen – ganz zum Unmut von Cedric Beidinger: Das Fitnessmodel ist hungrig ziemlich launisch unterwegs und legt sich mit seinen "Big Brother"-Mitstreitern an!

Rebecca sieht den kleinen Mangel an Essen ziemlich gelassen und versucht, das Beste daraus zu machen: "So schlimm ist es jetzt auch nicht. Es ist jetzt Tag vier, an dem wir mal ein bisschen weniger essen. Nehmt es doch als Challenge." Für Cedric ein Grund, total an die Decke zu gehen. "Sie stellt sich über mich, oder was? Glaubt, sie wäre schlauer als ich", fühlt sich der 26-Jährige total angegriffen. Tim bekommt die ganze Situation mit und versucht zu schlichten – doch so eine Auseinandersetzung hat auch er noch nicht erlebt. "Das war die aufgeladenste Situation, die ich hier mitbekommen hab", gibt er im Sprechzimmer zu. Letztendlich konnte er Cedric aber wieder beruhigen.

Doch das ist nicht das Einzige, womit die WG-Bewohner auf Zeit gerade zu kämpfen haben. Erst vergangenen Freitag machte Michelle deutlich, dass ihr die Enthaltsamkeit langsam zu schaffen macht – so sehr, dass sie sogar schon Sex-Träume mit Philipp hatte.

Sat.1 Tim und Cedric bei "Big Brother" 2020

Sat.1 Tim bei "Big Brother" 2020

© SAT.1 "Big Brother"-Bewohner Philipp und Michelle

