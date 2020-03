Seit Freitagabend lassen die Promis wieder bei Let's Dance die Hüften kreisen! Nachdem sie in einer ersten Kennenlern-Show ihre Tanzpartner zugeteilt bekommen haben, mussten sich Laura M. (19) und Co. zum ersten Mal in Solo-Performances mit den jeweiligen Dance-Profis beweisen. Vor allem die Freundin von Michael Wendler (47) hatte dabei mit extremer Aufregung zu kämpfen. Nach dem Auftritt kullerten ihr sogar die Tränchen über die Wangen. Promiflash hat nach der Sendung nachgefragt, wie wichtig die Unterstützung von Format-Urgestein Christian Polanc (41) ist.

"Ich glaube, es ist ganz allgemein unsere Aufgabe, den Promis Rückhalt zu geben. Die stürzen sich hier alle in ein Abenteuer, bei dem sie am Anfang vielleicht noch nicht ahnen, was es bedeutet", erklärt der Tanztrainer gegenüber Promiflash seine wichtige Aufgabe gegenüber der 19-Jährigen. Bevor die beiden ihren ersten Cha Cha Cha vor Jury und Publikum zum Besten gegeben haben, hatte Christian die brünette Beauty festgehalten und war erst dann auf seine Position gegangen. "Es ist schon wichtig, dass man für seine Tanzpartner da ist und ihnen zeigt, dass sie sich auf einen verlassen können", führte der 41-Jährige weiter aus.

Aber nicht nur der Beistand ihres "Let's Dance"-Mitstreiters, sondern vor allem der von Michael und ihrer Familie ist für Influencerin Laura besonders wichtig. "Ich bin froh, dass meine Familie da ist, man fühlt sich einfach schön. Man fühlt sich toll, wenn die Liebsten da sind", meinte sie in dem Interview .

Getty Images Laura Müller und Christian Polanc, "Let's Dance"-Teilnehmer 2020

Getty Images Laura Müller und Christian Polanc bei "Let's Dance" 2020

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler in der ersten Liveshow von "Let's Dance" 2020

