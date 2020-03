Happy Birthday, Prinz Oscar von Schweden (4)! Als jüngster Sprössling von Prinzessin Victoria (42) und Prinz Daniel (46) begeistert der kleine Blondschopf stets die Bewunderer der skandinavischen Royals. Bei öffentlichen Auftritten sorgte der blaublütige Nachwuchs erst kürzlich mit seinem grimmigen Gesichtsausdruck für zahlreiche Lacher. Am heutigen Montag wird der kleine Prinz vier Jahre alt – und pünktlich zu seinem Ehrentag gibt es auch neue Fotos des Geburtstagskindes!

Auf der offiziellen Webseite der königlichen Familie sind gleich zwei neue Bilder von Oscar zu bestaunen. Die erste Aufnahme zeigt den adligen Knirps in Schwarz-Weiß mit einem breiten Grinsen am Fenster stehen und hinausschauen. Der zweite Schnappschuss hingegen präsentiert den Vierjährigen an der Seite seiner Schwester Estelle (8): Beide Kids liegen bäuchlings auf dem Boden und halten jeweils mit aufgestützten Ellenbogen den Kopf in den Händen – ein zuckersüßer Anblick!

Erst vor gut einer Woche hatte der Palast neue Fotos von den Geschwistern veröffentlicht, denn am 23. Februar hatte Estelle ihren achten Geburtstag zelebriert. Den Outfits nach zu urteilen waren diese Bilder zeitgleich mit den Aufnahmen entstanden, die nun zu Oscars Ehrentag erschienen sind: Die Schülerin trägt ein geblümtes Kleid, ihr Bruder ein weißes Hemd und darüber einen grauen Pullover.

Utrecht, Robin / ActionPress Kronprinzessin Victoria und Prinz Oscar von Schweden im September 2019

Linda Broström Kungl. Hovstaterna, The Royal Court of Sweden Prinzessin Estelle und Prinz Oscar

Linda Broström/Kungl. Hovstaterna Prinz Oscar und Prinzessin Estelle

